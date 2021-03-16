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أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي في أسبوعين بنهاية التعاملات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في أسبوعين بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت للجلسة الثانية على التوالي مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبعد بيانات اقتصادية.

ويأتي أداء المعدن الأصفر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار الدولار.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة غداً الأربعاء، مع توقعات الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية بنحو 3 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين، كما هبط الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

كما هبطت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل  بنحو 0.1 بالمائة إلى 1730.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 مارس الجاري.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1729.11 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.87.

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