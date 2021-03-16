"الوكالة الذرية" تكشف آخر تطورات تخصيب اليورانيوم بإيران

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4.

وأوضحت الوكالة الدولية، ان إيران تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4 تحت الأرض في نطنز دون أن تبدأ ذلك بعد.

والأسبوع الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية.

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قال لو دريان إن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون نقطة البداية لمناقشة الوضع الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.