Advertisements

"الوكالة الذرية" تكشف آخر تطورات تخصيب اليورانيوم بإيران

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4.

 

وأوضحت الوكالة الدولية، ان إيران تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4 تحت الأرض في نطنز دون أن تبدأ ذلك بعد.

 

والأسبوع الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية.

 

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قال لو دريان إن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون نقطة البداية لمناقشة الوضع الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تخصيب اليورانيوم ايران الطاقة الذرية

أخبار تهمك

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يدرس الدفع بنجم الأهلي في مركز الظهير الأيسر ضد كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

آرسنال يحسم قراره مع نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة

"إرنا": إيران بلغت الوكالة الذرية بأجهزة الطرد الجديدة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل تقليص الالتزام بالاتفاق النووي

الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة

في انتهاك جديد للاتفاق النووي.. إيران توسع تخصيب اليورانيوم

الولايات المتحدة تؤكد اتخاذ خطوات مشددة للضغط على إيران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

11:32 م

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

09:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار