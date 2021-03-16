أسعار النفط تواصل التراجع في نهاية التعاملات

واصلت أسعار النفط التراجع للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.





ويأتي تراجع أسعار الخام مع مخاوف تباطؤ الطلب عقب تعليق عدة دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استخدام لقاح "أسترازينيكا" مخاوف صحية.





وتعمل هذه التحركات على تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤخر الانتعاش الاقتصادي من الوباء في واحدة من أكثر المناطق تضرراً.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل بنحو 0.9 بالمائة إلى 64.80 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنسبة 0.7 بالمائة إلى 68.93 دولار للبرميل.