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تنطلق في 14 حي.. كل ماتريد معرفته عن مبادرة "حقك تنظمي" بمحافظة القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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في اطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تطلق مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية برعاية الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة " أيامنا أحلى".

وفي النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن مبادرة "حقك تنظمي"

- تستهدف الحملة رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات
- تتضمن ندوات توعية بأهمية تنظيم الصحة الانجابية
- الحملة مجانية
- سوف يراعي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الحملة
- تنطلق الحملة على مرحلتين
- المرحلة الأولى تبدأ من يوم 14 لـ18 مارس
- وتشمل المرحلة الأولى أحياء المطرية، السلام ٢، المرج، حلوان، القاهرة الجديدة، التبين، البساتين
- المرحلة الثانية تبدأ يوم 21 لـ25 مارس
- وتشميل المرحلة الثانية أحياء عين شمس، مصر القديمة، دار السلام، السلام أول، حدائق القبة، المعصرة، ١٥ مايو

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