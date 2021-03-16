البدري يدرس الدفع بنجم الأهلي في مركز الظهير الأيسر ضد كينيا

يدرس حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب المصري، الدفع بأيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى مركز الظهير الأيسر فى مباراة كينيا المقبلة.





ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب كينيا، المقرر إقامتها يوم 25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





ويستعد أيضًا منتخب مصر لمواجهة نظيره جزر القمر يوم 29 مارس الجارى، فى الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





يحتل منتخب مصر المركز الاول فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر.





وكان حسام البدري قد أعلن قائمة المحترفين التى ضمت 6 لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، و محمد النني لاعب خط وسط أرسنال، و أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس، ومصطفى محمد نجم جالطة سراي التركي وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي.



