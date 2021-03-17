عبد الستار حتيتة: السيسي له دور كبير في إنهاء كابوس الانقسام الليبي(فيديو)

قال عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية الجديدة هي الميليشيات المسلحة المتواجدة على الأرض.





وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوصول إلى انتخابات في ديسمبر المقبل أهم الملفات على مائة الحكومة الليبية الجديدة.





وأوضح أن الهدف الرئيس هو وجود سلطة موحدة بعد فترة من الانقسام والتفكك، ويجب إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة واحدة بعد أنن شهدت الفتر الأخيرة وزيري دفاع ووزير داخلية.





وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر يضرب مثلا في الحوار الوطني، مؤكدا أن الرئيس السيسي له دور كبير مع حفتر وعقيلة صالح في إنهاء كابوس الانقسام الليبي في حين أن بعض الدول تسعى لاستغلال ثروات الشعب الليبي.



