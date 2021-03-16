آرسنال يحسم قراره مع نجم ريال مدريد





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي حسم قراره بشأن مستقبل النرويجي مارتن أوديجارد المعار له من صفوف ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن آرسنال حريص على استمرار النجم النرويجي في صفوفه سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي الجانرز سيفتتحون المفاوضات مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي وأن ريال مدريد منفتح للتخلي عن النجم النرويجي من أجل تمويل الصفقات الأخرى التي يحتاجها.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه الأمر بشكل عام سيعتمد على موارد النادي اللندني المالية في الصيف المقبل وهل سيتأهل المدفعجية إلى بطولة أوروبية في الموسم المقبل أم لا لكن بكل تأكيد أن الإحتفاظ بأوديجارد هي صفقة يريدها الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال بشدة.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن انضمام أوديجارد شكل إضافة مميزة لآرسنال، حيث شارك النجم النرويجي البالغ من العمر 22 عاماً حتى الآن في 10 مباريات وسجل خلالهم هدف واحد.



