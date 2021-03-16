أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن حزنه لخسارة الفريق أمام الترجي التونسي مساء اليوم بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه عندما عاد إلى الفريق وجد اللاعبين في مستوى بدني سيء وبدون روح قتالية.





أضاف كارتيرون بعد المباراة أنه حاول تجهيز اللاعبين للقاء لكنهم لم يصلوا لـ٥٠٪ من مستواهم الفني والبدني، مشددا على أنه سيحاول الفترة المقبلة تجهيزهم بشكل جيد.





كما أشار المدير الفني للزمالك: “سنقاتل لآخر فرصة لنا في المجموعة، ولو كانت هناك مقارنة بمواجهتنا أمام الترجي عندما كنت موجودا فهناك فرق كبير سواء باللعب في العمق أو الكرات العرضية”.





وتابع كارتيرون: ” بن شرقي كان يلعب مع الوداد مهاجما، وحقق دوري الأبطال، وهو مهاجم معه، لذا اعتمدت عليه اليوم كمهاجم ولم أكن أحب أن أجري تغييرات جديدة لأن الوضع صعب حيث يمتلك الفريق نقطتين من ٣ مباريات”.





وعن مباريات الدوري الممتاز، شدد كارتيرون على أنها خادعة وإيقاعها بطيء مقارنة بمباريات بطولة أفريقيا .. موضحا أن النواحي النفسية والذهنية تجعل اللاعب يؤدي بشكل بدني كبير.