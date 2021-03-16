الكشف عن موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلي





كشف أحمد أبو عبلة طبيب القلعة الحمراء عن مدة غياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مباريات الفريق في الفترة المقبلة.





غياب علي معلول عن مباريات الأهلي





وأوضح أبو عبلة أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيغيب عن مباريات الأحمر لنهاية الشهر الجاري.





وكان علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد غادر إلى تونس لتلقى العلاج والاستشفاء من أجل سرعة العودة للمشاركة مع المارد الأحمر.





يذكر أم الأهلي حقق فوزًا عريضًا عصر اليوم الثلاثاء على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.