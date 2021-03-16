ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يراقب عن قرب أحد نجوم الدوري الإيطالي من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.





وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن ريال مدريد يرى بأن صفقة الأرجنتيني رودريجو دي بول نجم خط وسط أودينيزي هي الأنسب للفريق في الوقت الحالي.





وأكد الموقع الإسباني أن سعر دي بول يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون يورو وهو سعر في متناول الملكي خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية.





وأوضح الموقع الإسباني أن دي بول سيأتي ليكون بديلاً للثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس علماً بأن النجم الأرجنتيني يحظي بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية.





وأفاد الموقع الإسباني بأن دي بول البالغ من العمر 24 عاماً خاض في الموسم الحالي 28 مباراة في جميع البطولات, سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.



