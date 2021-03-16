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التحريات تكشف سبب مصرع فتاة على شريط السكة الحديد بالبدرشين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية حول فتاة لقيت مصرعها في حادث قطار بمدينة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمصرع فتاة على شريط السكة الحديد بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور القناة شريط السكة الحديد تصادف قدوم القطار، ما أسفر عن مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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