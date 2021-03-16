ما مصير زيادة أجور القطاع الخاص؟ رئيس اتحاد نقابات عمال مصر يُجيب

أشاد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات في بداية العام المالي الجديد، قائلًا "بيحس بالموظف والعامل".



وقال "المراغي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مصر الدول الوحيدة عربيا التي رفعت أجور العمال في ظل جائحة كورونا.



وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع المجلس القومي للأجور الخميس القادم برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط لبحث الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص.



وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي برفع المرتبات للخاضعين لقانون الخدمة المدنية والغير خاضعين والمقرر أن يتم تنفيذها في شهر يوليو المقبل وهو ما نطمح أن نتوصل لاتفاق مع القطاع الخاص على أن تكون الزيادة في نفس التوقيت.



