البنك المركزي يكشف الحد الأقصى لسعر الشقة بمبادرة "التمويل العقاري"

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.



وأوضح "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحد الأقصى لسعر الشقة لـ محدودي الدخل 350 ألف جنيه، وأن يكون دخل الأعزب 4500، ودخل الأسرة كاملة 6000 جنيه.



وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل العقاري للشخص الأعزب المستفيد من المبادرة 54 ألف جنه سنويًا، لافتًا إلى أن 1027 جنيه قيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل، مؤكدًا أنه أقل من إيجار الشق.



ونوه بأن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسط الدخل مليون جنيه، ويشترط أن يكون دخل الأسرة في الشهر 14ألف جنيه.

