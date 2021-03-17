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طارق الشناوي: "الاختيار" عمل مبهر مزج بين الوثائقي والدراما

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن مسلسل الاختيار قدم نجاح كبيرة، إلا أن نجاحه مفاجئ ومبهر، مشيرًا إلى أن نجاحه كان عالميًا وإقليميًا، حيث إن رسالته وصلت للعالم العربي بأكمله وليس الجمهور المصري فقط.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، من تقديم الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لأول مرة يحصد عمل درامي مصري مثل هذه النسب العالية من المشاهدة، موضحًا أن النجاح كان من قبل الإنتاج والشخصيات والعمل الدرامي بأكمله، موجهًا التحية لمخرج العمل بيتر ميمي.

وأوضح أن مسلسل "الاختيار" مزج بين الوثائقي والدراما، حيث إن المسلسل وثق كل لقطات شخصية المنسي، مؤكدًا أنه جعلنا نحلل شخصية الإرهابي، مشددًا على أن بيتر ميمي مخرج بجد، متابعًا: "شاهدنا مسار شخصية الشر في العشماوي وكيف تحول".

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