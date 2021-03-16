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ألمانيا تؤجل "قمة اللقاحات"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء عن تأجيل قمة اللقاحات التي كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقدها يوم الأربعاء.

 

ويأتي ذلك بعد أن علقت ألمانيا التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بشكل احترازي لحين توضيح علاقة التطعيم بهذا اللقاح بحالات تجلط دموي في أوردة دماغية.

 

 

وأوضح المتحدث أن المؤتمر الذي كان مزمعا عبر الهاتف بشأن حملة التطعيمات وإشراك الأطباء العموميين في الحملة، تم تأجيله إلى حين صدور قرار عن الوكالة الأوروبية للأدوية حول مدى سلامة اللقاح المذكور.

 

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت على نحو مفاجئ بعد ظهر الاثنين عن تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" وذلك بعد ورود أخبار عن حدوث حالات تجلط دموي مرتبطة زمنيا بتناول اللقاح.

 

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء هو خطوة احترازية سبقها توصية بذلك من معهد "باول إيرليش" المختص باللقاحات.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتزم خلال المؤتمر التشاور مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية المضي قدما في استراتيجية التطعيم كما كانت المشاورات ستدور بشكل محدد حول كيفية إشراك الأطباء العموميين في ألمانيا في إجراءات التطعيم في كل أنحاء البلاد.

 

وكان من المفترض استخدام لقاح "أسترازينيكا" على نحو خاص في العيادات حيث من الممكن تخزينه فيها.

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