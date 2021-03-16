Advertisements

الحزب العربي يشيد بقرارات زيادة الرواتب والمعاشات: "الرئيس قريب من شعبه"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
أشاد الحزب العربي للعدل والمساواة بالقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد عرض موازنة عامي 2021-2022 عليه، وأكدت قيادات الحزب بأن السيد الرئيس قريب من شعبه كما عودنا.

وقال الحزب: في الوقت الذي يعاني فيه العالم ويلات وتبعات أزمة كورونا نجدة صبيحة كل يوم يفتتح مشروعاً قومياً أكبر من سابقه وفي الوقت الذي تم فيه تسريح آلآف العمال في كثير من البلدان نجده يقوم بتقديم يد العون لشعبه في العديد من المبادرات "كتكافل وكرامة" و"حياة كريمة" وكان آخرها قرار "زيادة رواتب العاملين بالدولة والمعاشات" ومبادرة "التمويل العقاري" مبادرات لا تؤكد إلا على شئ واحد هو أنه يعيش مع المواطن بالفعل وليس من خلال التقارير.

وتابع: هذا ما لاحظناه من تواجد سيادته الدائم ف الشارع بين المواطنين يسمع منهم ويشعر بالآمهم ويفكر معهم فهو يعلم جيداً أن الشعب قد تجاوز مرحلة مهمة وصعبة منذ بداية سياسة الإصلاح الإقتصادي الذي أنتهجها وعلم أنه تحمل الكثير سواء على المستوي الإقتصادي أو الإجتماعي حيث لعب إعلام أعداء الوطن بالخارج على هذه النقطة لمحاولة زعزة إستقرار وثقة الشعب بقيادته، ومن هذا المنطلق يتقدم الحزب العربي للعدالة للمساواه لفخامة الرئيس بالشكر والتقدير لأنه دائماً ما يثبت أنه مع شعبه الذي فهم المؤامرة جيداً وعرف أن قوته في التفافه حول قيادتة الوطنية حتى في أصعب الظروف ويعلم جيداً أن في مصر رئيس بدرجة إنسان.

لذا يدعو الحزب العربي للعدل والمساواة جموع الشعب المصري بالإستمرار في صموده والتفافه حول قياداته ورفض كل دعاوى التحريض والإحباط التي تمارسها الجماعات الإرهابية أو الدول المعادية الراغبة في وقف مسيرة التنمية.

أخبار تهمك

عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 3 ساعات

آرسنال يحسم قراره مع نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

البدري يدرس الدفع بنجم الأهلي في مركز الظهير الأيسر ضد كينيا

منذ ثلث ساعة

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

11:32 م

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

10:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار