الحزب العربي يشيد بقرارات زيادة الرواتب والمعاشات: "الرئيس قريب من شعبه"

أشاد الحزب العربي للعدل والمساواة بالقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد عرض موازنة عامي 2021-2022 عليه، وأكدت قيادات الحزب بأن السيد الرئيس قريب من شعبه كما عودنا.





وقال الحزب: في الوقت الذي يعاني فيه العالم ويلات وتبعات أزمة كورونا نجدة صبيحة كل يوم يفتتح مشروعاً قومياً أكبر من سابقه وفي الوقت الذي تم فيه تسريح آلآف العمال في كثير من البلدان نجده يقوم بتقديم يد العون لشعبه في العديد من المبادرات "كتكافل وكرامة" و"حياة كريمة" وكان آخرها قرار "زيادة رواتب العاملين بالدولة والمعاشات" ومبادرة "التمويل العقاري" مبادرات لا تؤكد إلا على شئ واحد هو أنه يعيش مع المواطن بالفعل وليس من خلال التقارير.





وتابع: هذا ما لاحظناه من تواجد سيادته الدائم ف الشارع بين المواطنين يسمع منهم ويشعر بالآمهم ويفكر معهم فهو يعلم جيداً أن الشعب قد تجاوز مرحلة مهمة وصعبة منذ بداية سياسة الإصلاح الإقتصادي الذي أنتهجها وعلم أنه تحمل الكثير سواء على المستوي الإقتصادي أو الإجتماعي حيث لعب إعلام أعداء الوطن بالخارج على هذه النقطة لمحاولة زعزة إستقرار وثقة الشعب بقيادته، ومن هذا المنطلق يتقدم الحزب العربي للعدالة للمساواه لفخامة الرئيس بالشكر والتقدير لأنه دائماً ما يثبت أنه مع شعبه الذي فهم المؤامرة جيداً وعرف أن قوته في التفافه حول قيادتة الوطنية حتى في أصعب الظروف ويعلم جيداً أن في مصر رئيس بدرجة إنسان.





لذا يدعو الحزب العربي للعدل والمساواة جموع الشعب المصري بالإستمرار في صموده والتفافه حول قياداته ورفض كل دعاوى التحريض والإحباط التي تمارسها الجماعات الإرهابية أو الدول المعادية الراغبة في وقف مسيرة التنمية.