Advertisements

البنك المركزي يكشف الشرط الأساسي للحصول على التمويل العقاري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:52 م
جمال نجم
جمال نجم
أمنية فوزي
Advertisements
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن لكل مواطن الحق في الحصول على شقة واحدة فقط من أي مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الإسكان.

وأوضح "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن شرط أساسي للحصول على التمويل العقاري بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل.

وأشار إلى أنه يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء، ولكن المشاركة في المبادرة يتم عند الاستلام كاملة التشطيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة التمويل العقاري شروط التمويل العقاري المبادرة الرئيسية

أخبار تهمك

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف الحد الأقصى لسعر الشقة بمبادرة "التمويل العقاري"

منذ أقل من ساعة

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يدرس الدفع بنجم الأهلي في مركز الظهير الأيسر ضد كينيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ 39 دقيقة

الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 9 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواصفات وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي (فيديو)

منال لاشين تكتب: سوق العقارات على صفيح ساخن

بمساحات لا تتعدي 150 متر للوحدة وفائدة 10% .. تعرف علي شرط أخر بمبادرة التمويل العقاري الجديدة

وزير الإسكان يوضح شروط مبادرة الحكومة للتمويل العقارى للمطوريين

بـ٤٠٠ الف جنيه.. وحدات الإسكان الاجتماعي لراغبي المتوسط بدعم المركزي

منال لاشين تكتب: رحلة البحث عن شقة مبادرة التمويل العقاري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

11:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار