البنك المركزي يكشف الشرط الأساسي للحصول على التمويل العقاري

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن لكل مواطن الحق في الحصول على شقة واحدة فقط من أي مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الإسكان.



وأوضح "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن شرط أساسي للحصول على التمويل العقاري بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل.



وأشار إلى أنه يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء، ولكن المشاركة في المبادرة يتم عند الاستلام كاملة التشطيب.

