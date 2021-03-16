انفوجراف انفوجراف Advertisements 4 أسباب وراء طموحات الإمبراطور العثماني لتعديل الدستور الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:45 م Advertisements 4 أسباب وراء طموحات الإمبراطور العثماني لتعديل الدستور أخبار تهمك الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر منذ ساعتين و 20 دقيقة عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. لابورتا يقدم الضمان المالي وسيصبح رسمياً رئيساً لبرشلونة منذ ساعة و 22 دقيقة عاجل - الترجي يقتل الزمالك بهدف مباغت ويضعه خارج دوري الأبطال (فيديو) منذ ساعة و 20 دقيقة عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي منذ أقل من ساعة "رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته منذ حوالي 8 ساعات الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية منذ يوم جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي منذ حوالي 8 ساعات أول تعليق من كارتيرون بعد الخسارة ضد الترجي في دوري الأبطال منذ ثلث ساعة آرسنال يحسم قراره مع نجم ريال مدريد منذ أقل من نصف ساعة مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا منذ ساعتين Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome منذ حوالي 3 ساعات ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يسقط أمام الترجي ويصعب من مهمته في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال منذ ساعة موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري منذ ساعة و 21 دقيقة عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات Advertisements