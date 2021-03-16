البنك المركزي: حظر البيع لأي وحدة مشاركة بـ"التمويل العقاري"



قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك سيجري استقصاءً لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة في مبادرة الرئيس للتمويل العقاري.



وأشار "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى حظر البيع على أي وحدة مشاركة في المبادرة يستمر 7 سنوات.



وأضاف أن الأسرة لها شقة واحدة إلا إذا استقل الأبناء، موضحًا أن سعر الفائدة المحدد 3% ثابت مهما تغيرسعر الفائدة في البنوك مستقبلًا، لافتًا إلى أن مبادرة التمويل العقاري يمكن أن تغطي 200 ألف شقة.

