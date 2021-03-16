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تركيا تفتعل أزمة جديدة بالمتوسط.. وتحذر إسرائيل واليونان وقبرص

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
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تركيا تفتعل أزمة جديدة بالمتوسط.. وتحذر إسرائيل واليونان وقبرص
تركيا تفتعل أزمة جديدة بالمتوسط.. وتحذر إسرائيل واليونان وقبرص

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