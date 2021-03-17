البنك المركزي يعلن شروط الحصول على شقة بمبادرة "التمويل العقاري"

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لسعر الشقة لـ محدودي الدخل 350 ألف جنيه، وأن يكون دخل الأعزب 4500، ودخل الأسرة كاملة 6000 جنيه.



وأضاف "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحد الأقصى للتمويل العقاري للشخص الأعزب المستفيد من المبادرة 54 ألف جنه سنويًا، لافتًا إلى أن 1027 جنيه قيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل، مؤكدًا أنه أقل من إيجار الشق.



ونوه بأن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسط الدخل مليون جنيه، ويشترط أن يكون دخل الأسرة في الشهر 14ألف جنيه، موضحًا أن لكل مواطن الحق في الحصول على شقة واحدة فقط من أي مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الإسكان.



وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن شرط أساسي للحصول على التمويل العقاري بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل، لافتًا إلى أنه يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء، ولكن المشاركة في المبادرة يتم عند الاستلام كاملة التشطيب.



وأشار إلى أن البنك سيجري استقصاءً لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة في مبادرة الرئيس للتمويل العقاري، مضيفًا أنه يحظر البيع على أي وحدة مشاركة في المبادرة يستمر 7 سنوات، منوهًا بأن الأسرة لها شقة واحدة إلا إذا استقل الأبناء، موضحًا أن سعر الفائدة المحدد 3% ثابت مهما تغيرسعر الفائدة في البنوك مستقبلًا، لافتًا إلى أن مبادرة التمويل العقاري يمكن أن تغطي 200 ألف شقة.

