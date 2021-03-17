الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظواهر



- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على جنوب سيناء.





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.وإليكم حالة الطقس المتوقعة:طقس الأربعاء نهارًا: