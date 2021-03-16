سمية العجوز خلال زيارتها لـ"الفجـر": الكثير من دول العالم تتابع انتخابات نقابة الصحفيين

زارت الزميلة سمية العجوز مديرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة الفجر، اليوم، ضمن جولاتها لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة.





وقدّمت "العجوز" برنامجه الانتخابي للزملاء، وردت على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجه.





وقالت المرشحة لعضوية المجلس، إنها ستعمل على إعادة هيبة المهنة وكرامة الصحفيين، وهي أُسس قائمة على آليات عمل محددة، تبدأ بالصحفي، مرورًا بالمسؤولين، ختامًا بالدولة، مؤكدة أن الصحفيين عليهم عبء كبير في تنفيذ هذه الآلية؛ وذلك عن طريق الاعتزاز بالمهنة، وبدوره التنويري، وأنه أحد قادة الرأي في مصر والدول العربية.





وأضافت أن الكثير من دول العالم تتابع انتخابات نقابة الصحفيين، وهي ما توضح لهم خريطة الفكر والرأي العام، والأدوار المؤثرة على الشارع المصري والأروقة السياسية، وهو ما بدوره يعكس مدى أهمية النقابة والصحفيين المصريين.





وأكدت "العجوز" ضرورة عدم السماح لأي شخص أن يتعامل بإهانة مع الصحفيين، والتشديد على دورنا التكاملي مع الدولة، والتنويري للشارع المصري، والنقد من أجل البناء والإصلاح، لافتة إلى دور الدولة والمسؤولين، والذي على رأسه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومراقبة المسلسلات والأفلام التي باتت تُظهر الصحفي على أنه شخص انتهازي، وهي صورة يجب تصحيحها؛ نظرًا أنها منافية للواقع.





وتابعت: "سأعمل على إنشاء لجنة لدعم الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا نشر أو أي قضايا، وهي لجنة ستقدم الدعم لهم داخل السجون، ورعاية ذويهم وأسرهم، وأيضًا ستعمل على التواصل من خلال ندوات ومشاركات مع الدولة وأساتذة الجامعات، ومعرفتهم كيفية التواصل الجيد مع المسؤولين، وهو ما يخلق نوع من التفاهم مع الدولة".





وأوضحت أنها ستعمل على إنشاء لجنة بهدف خدمة أبناء وأسرة الصحفي المتوفي، حتى يصلوا إلى سن الرشد أو الزواج، من خلال نوع من أنواع الاكتتاب، وجمع مبالغ مالية بالتطوع، وفتح حساب بنكي، والإنفاق على أسر الصحفي المتوفى وحمايتهم.





وكانت قد تقدمت الزميلة الصحفية سمية العجوز مديرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 19 مارس.