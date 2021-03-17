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ريال مدريد يتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 1 على أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وتأهل الريال إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4 - 1 بعد فوزه على أتالانتا 1 - صفر أيضا في مباراة الذهاب.

وقطع الريال خطوة مهمة على طريق البحث عن لقب جديد في البطولة التي يستحوذ على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبها برصيد 13 لقبا سابقا.

وكان الريال حقق فوزا صعبا على أتالانتا في عقر داره ذهابا علما بأن الفريق الإيطالي خاض معظم أحداث اللقاء بعشرة لاعبين فقط.
ولكن الريال كشر عن أنيابه في مباراة الإياب اليوم وحقق فوزا كبيرا على أتالانتا ليحجز مقعده بجدارة في دور الثمانية.
وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 34 .
وفي الشوط الثاني ، أضاف سيرخيو راموس وماركو أسينسيو هدفين آخرين للريال في الدقيقتين 60 من ضربة جزاء و85 فيما سجل لويس مورييل هدف حفظ ماء الوجه لأتالانتا في الدقيقة 83 .

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