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يوسف الحسيني: مصر أم العرب والأكثر فاعلية في لم الشمل الفلسطيني (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:56 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن اليوم شهد بداية الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطينية بمشاركة قادة 15 فصيل وقوى وطنية فلسطينية بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء: "مصر أم العرب والعروبة، وهي الشقيقة الكبرى التي تتحمل مسؤولية التسويات الكاملة والشاملة في المنطقة، وهذا دور القاهرة التاريخي، ونحن سعداء بهذا الأمر".

ولفت إلى أن دخول مصر كطرف فاعل في التسويات التي تحدث في المنطقة يؤدي إلى حل حقيقي، ولا يحرك المياه الراكدة فقط، معقبًا: "مصر دورها الأكبر فاعلية في لم الشمل الفلسطيني".

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