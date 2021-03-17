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وكيلة نقابة الأطباء تُعلق على إصابة 7 من حميات قنا بكورونا رغم تلقي اللقاح
الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:44 ص
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عقبت نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء، على إصابة 7 من أفراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا في حميات قنا رغم تلقي بعضهم اللقاح وإصابة البعض الآخر بالفيروس سابقًا.
وقالت "نجوى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الفيروس مالوش كتالوج، والأطباء بالفعل في حرب مع عدو خفي ملوش ماسكة".
ومن ناحية أخرى وجهت تحية إلى المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية التي تشارك منذ الفراعنة الرجل في حركة الحياة والكفاح، مؤكدًا أن الطبيبات في المراكز الصحية والمستشفيات تقاوم بضراوة وبقوة الوباء مثلها مثل زميلها الطبيب.
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