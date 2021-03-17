وكيلة نقابة الأطباء تُعلق على إصابة 7 من حميات قنا بكورونا رغم تلقي اللقاح

عقبت نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء، على إصابة 7 من أفراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا في حميات قنا رغم تلقي بعضهم اللقاح وإصابة البعض الآخر بالفيروس سابقًا.





وقالت "نجوى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الفيروس مالوش كتالوج، والأطباء بالفعل في حرب مع عدو خفي ملوش ماسكة".



