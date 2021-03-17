Advertisements

وكيلة نقابة الأطباء تُعلق على إصابة 7 من حميات قنا بكورونا رغم تلقي اللقاح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:44 ص
مستشفى الحميات
مستشفى الحميات
Advertisements
عقبت نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء، على إصابة 7 من أفراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا في حميات قنا رغم تلقي بعضهم اللقاح وإصابة البعض الآخر بالفيروس سابقًا.

وقالت "نجوى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الفيروس مالوش كتالوج، والأطباء بالفعل في حرب مع عدو خفي ملوش ماسكة".

ومن ناحية أخرى وجهت تحية إلى المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية التي تشارك منذ الفراعنة الرجل في حركة الحياة والكفاح، مؤكدًا أن الطبيبات في المراكز الصحية والمستشفيات تقاوم بضراوة وبقوة الوباء مثلها مثل زميلها الطبيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ يوم

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 3 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وكيلة "الأطباء": لم يخطر ببالنا يوما أن نطالب بحماية الأعضاء

نقابة الأطباء: هناك تعسف إداري واضح مع ضحايا حادث المنيا

حقيقة إحالة طبيبة للتحقيق بعد تغيبها عن تدريب حادث المنيا

"الأطباء" عن رفض دفن جثمان طبيبة متوفية بكورونا في الدقهلية: أين حرمة الموت؟

أول تعليق من "الأطباء" بعد قرارات "الصحة" لعلاج الأطقم المصابة بكورونا

"الأطباء" تطالب "الخارجية" بكشف ملابسات الاعتداء على طبيب مصري بالكويت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار