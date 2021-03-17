تعليقات الجمهور على البرومو الرسمي لمسلسل "حرب أهلية" (فيديو)





طرح المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الرسمي لمسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.





ونشر تامر مرسي فيديو الإعلان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكانت أحداث البرومو تور في إطار مشوق.





وعلق البعض قائلًا: "كالعادة إنتاج مميز ان شاء الله،"ايه العظمة دي"، "كل إنتاج لك اكتر من ممتاز صراحة"





يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.