نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن القيادة الفنية لنادي الزمالك في هذا التوقيت أمر مثير للدهشة وغير مفهوم بالمرة .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : باتشيكو نجح في قيادة الزمالك لتصدر جدول الدوري العام المصري ، وكان قادراً على التأهل من دور المجموعات .





واختتم أبو الدهب: "عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه أثناء ولايته الأولى خطأً كبيراً ، وتصرف لا يليق بمكانة نادي الزمالك وجماهيره".









وأشاد ابو الدهب بقدرات إمام عاشور لاعب وسط الزمالك ، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المباريات لاستعادة مستواه الذي ظهر عليه في بداية مباريات الدوري العام هذا الموسم .





وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إمام عاشور استطاع تعويض غياب فرجاني ساسي في بعض مباريات الدوري العام ، كما نجح في تسجيل أكثر من هدف للفريق عن طريق التسديدات ، وهو ما كان يفتقده الزمالك منذ فترة طويلة .



