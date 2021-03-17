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نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن القيادة الفنية لنادي الزمالك في هذا التوقيت أمر مثير للدهشة وغير مفهوم بالمرة .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : باتشيكو نجح في قيادة الزمالك لتصدر جدول الدوري العام المصري ، وكان قادراً على التأهل من دور المجموعات .

واختتم أبو الدهب: "عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه أثناء ولايته الأولى خطأً كبيراً ، وتصرف لا يليق بمكانة نادي الزمالك وجماهيره".


وأشاد ابو الدهب بقدرات إمام عاشور لاعب وسط الزمالك ، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المباريات لاستعادة مستواه الذي ظهر عليه في بداية مباريات الدوري العام هذا الموسم .

وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إمام عاشور استطاع تعويض غياب فرجاني ساسي في بعض مباريات الدوري العام ، كما نجح في تسجيل أكثر من هدف للفريق عن طريق التسديدات ، وهو ما كان يفتقده الزمالك منذ فترة طويلة .

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