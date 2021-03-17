أول تعليق من مدرب الترجي بعد هزيمة الزمالك

أشادَ معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي بآداء لاعبيه خلال مباراة الزمالك بالأمس والتي نجح فيها الفريق التونسي في الفوز بهدف نظيف سجله حمدو الهونـي .





وأضاف الشعباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبينا ظهروا بروح قتالية عالية وحققنا فوزاً مستحقاً ، كما أننا درسنا الزمالك جيداً وتمكننا من إيقاف مفاتيح لعبه .





واختتم الشعباني : سعيد بوصولنا إلى النقطة العاشرة ، وأمامنا مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر سنقاتل خلالها من أجل الفوز والتأهل إلى دور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة .



