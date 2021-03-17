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أول تعليق من مدرب الترجي بعد هزيمة الزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
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أشادَ معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي بآداء لاعبيه خلال مباراة الزمالك بالأمس والتي نجح فيها الفريق التونسي في الفوز بهدف نظيف سجله حمدو الهونـي .

وأضاف الشعباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبينا ظهروا بروح قتالية عالية وحققنا فوزاً مستحقاً ، كما أننا درسنا الزمالك جيداً وتمكننا من إيقاف مفاتيح لعبه .

واختتم الشعباني : سعيد بوصولنا إلى النقطة العاشرة ، وأمامنا مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر سنقاتل خلالها من أجل الفوز والتأهل إلى دور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة .

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