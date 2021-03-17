باحث بأكسفورد: لا يوجد دليل علمي على تسبب أسترازينيكا بالتجلطات

قال أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة أكسفورد، إن التصريحات الصادرة من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة المسئولية عن مراقبة اللقاحات والتجارب السريرية في بريطانيا تثبت أنه آمن وفعال.





وأضاف "سالمان" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن إصابة 17 من بين 38 مليون شخص تلقوا لقاح استرازينيكا هي نسبة أقل بكثير من المعدل الطبيعي.





وتابع: "كلها مصادفات حتى الآن ولا يوجد أي دليل علمي على وجود علاقة بين تلقي اللقاح والإصابة بالتجلطات ومازال الموضوع قيد البحث والمراقبة".





واستطرد: "لا يوجد أي بيانات أو دلائل تشير إلى أن هناك أعراض خطيرة ناتجة عن هذا اللقاح، أو أن هناك مشاكل في اللقاح أو فاعليته وأمانه، وهناك 100 مليون شخص على مستوى العالم تلقوا اللقاح حتى الآن".



