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"سأعود إلى التمثيل".. أول تعليق من توفيق عبد الحميد بعد شفائه من "كورونا"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان توفيق عبد الحميد، عن سعادته باهتمام الجمهور بحالته الصحية، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال فى تصريحات صحفية "محبة الجمهور تاج فوق راسي بشكرهم عليها"، مؤكدا أن المسحة الخاصة بالتحاليل كانت سلبية.


كما أشار إلى أنه سيعود لاستكمال نشاطه الفني مجددا خلال الفترة المقبلة.


يشار إلى أن توفيق عبد الحميد، عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله التمثيل عام 2013.


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