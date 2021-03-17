"سأعود إلى التمثيل".. أول تعليق من توفيق عبد الحميد بعد شفائه من "كورونا"





أعرب الفنان توفيق عبد الحميد، عن سعادته باهتمام الجمهور بحالته الصحية، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.









كما أشار إلى أنه سيعود لاستكمال نشاطه الفني مجددا خلال الفترة المقبلة.





يشار إلى أن توفيق عبد الحميد، عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله التمثيل عام 2013.









وقال فى تصريحات صحفية "محبة الجمهور تاج فوق راسي بشكرهم عليها"، مؤكدا أن المسحة الخاصة بالتحاليل كانت سلبية.