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وزير التعليم : مصادر بنك المعرفة تساعد الطالب على شرح الكتب
الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:46 ص
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استفسار أحد أولياء الأمور بشأن المنهج الموجود على بنك المعرفة للصف الثالث الثانوي.
وقال الوزير في تصريح له عبر جروب "ادعم طارق شوقي ":" دعونا ننسى فكرة المنهج المقرر والمسائل المقررة ونتفهم ان المطلوب هو فهم "مخرجات التعلم" لكل وحدة دراسية سواء كان هذا عن طريق فهمها من معلم الصف او من الكتاب المدرسي او من اى عدد من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة.
وأضاف: مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة متاحة لمساعدة الطالب على الفهم الدقيق لمخرجات التعلم وليست عبئا اضافيا وانما هى مصادر مساعدة ومكملة لشرح الكتب وليست اضافة للمنهج.
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