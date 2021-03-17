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7 نقاط تلخص اجتماع لجنة استئصال مرض شلل الأطفال بدول شرق المتوسط (إنفوجراف)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:47 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورئيسة الدورة الـ "67" للجنة الإقليمية لدول شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، في الاجتماع الأول للجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وتسرد "الفجر"، أهم ما جاء فى الاجتماع كالتالي:
1- اختيار وزيري الصحة المصري والإماراتي لرئاسة اللجنة الفرعية لاستئصال مرض شلل الأطفال بإقليم شرق المتوسط

2- استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لدول شرق المتوسط لتحقيق الشهادة الإقليمية للقضاء على مرض شلل الأطفال

3- إنشاء منصة إقليمية للاستجابة السريعة بين الدول للقضاء على مرض شلل الأطفال بشرق المتوسط

4- استمرار تطعيمات الأطفال خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بالإقليم

5- إنشاء منصة إقليمية لسهولة التواصل بين دول الإقليم ومشاركة الخبرات بين الدول وبعضها البعض

6- توجيه الشكر لمدير منظمة الصحة العالميه لاستجابته السريعة في دعم مصر بتطعيمات شلل الأطفال

7- مشاركة مصر في رئاسة اللجنة الفرعية يعطي دفعة قوية للجهود المبذولة في القضاء على شلل الأطفال بدول الإقليم

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وزيرة الصحة هالة زايد شلل الأطفال بوابة الفجر الفجر

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