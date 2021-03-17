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نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
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أبدى نادر السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق غضبه من لاعبي الزمالك عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا . 

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: لاعبي الزمالك بلا طموح وبلا روح ، ولا يعلمون قيمة نادي الزمالك ، وهم سبب الهزيمة اليوم ، وليس الجهاز الفني . 

واختتم السيد : "مسلسل فرجاني ساسي زاد عن الحد والمماطلة في تجديد تعاقده أثرت بالسلب على الفريق".

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