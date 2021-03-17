نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

أبدى نادر السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق غضبه من لاعبي الزمالك عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: لاعبي الزمالك بلا طموح وبلا روح ، ولا يعلمون قيمة نادي الزمالك ، وهم سبب الهزيمة اليوم ، وليس الجهاز الفني .





واختتم السيد : "مسلسل فرجاني ساسي زاد عن الحد والمماطلة في تجديد تعاقده أثرت بالسلب على الفريق".



