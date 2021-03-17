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"التنسيق الحضاري": إدراج شهداء الأطقم الطبية ضمن مشروع "عاش هنا"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:55 ص
مشروع عاش هنا
مشروع عاش هنا
شيماء حسن
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قال محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنه سيتم إدراج شهداء الأطقم الطبية ضمن مشروع "عاش هنا".

وأضاف "أبوسعدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مشروع عاش هنا هو تخليد لرموز الوطن الذين كان لهم دور رائد في مكان عملهم.

وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توثيق رحلة ناس كانت في الصدارة في مكان عملهم ولهم رصيد يجب توثيقه، وهو بمثابة لمسة وفاء لهؤلاء الأشخاص ونقل هذه الشخصيات إلى الأجيال الحالية لتكون فخورة بهم كما كرمتهم الدولة.

وأوضح أن هذه اللوحة تحمل "كيو ار يتم عمل سكان له عن طريق الأبليكشن على الموبايل لعرض السيرة الذاتية لهؤلاء الذين ضخوا وأبدعوا وكان لهم دور رائد في هذا المجتمع عبر عصوره المختلفة".

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عاش هنا بوابة الفجر الفجر الأطقم الطبية

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