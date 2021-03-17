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الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا على مستوى العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تطعيم 22 ألف و600 مواطن باللقاح ولابد من رفع الوعي بأهمية التطعيم والالتزام بقرارات الدولة ومجلس الوزراء.

وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "ليس هناك زيادة تدعو للخوف، وتعود هذه الزيادة إلى التراخي في إتباع الإجراءات الاحترازية، ونتوقع زيادة في أي وقت".

وتابع "تحذيرات من قفزة جديدة لإصابات كورونا خلال شهر رمضان نتيجة لعدم تطبيق التباعد الجسدي والرحلات الداخلية وعودة الامتحانات والدراسة في المدارس والجامعات والمناسبات العائلية والاجتماعية والحفلات بدون تطبيق الإجراءات الاحترازية وعودة العمل بكامل قوته".

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