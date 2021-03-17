أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد خسارة الزمالك: "مفيش روح ومحتاج معجزة" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة الزمالك من الترجي التونسي بهدف نظيف في المبارة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، مردفًا «كان نفسي أباركلهم بس شكل الزمالك قرب يودع البطولة»





وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن منافس الزمالك لعب بشكل أفضل واستحق الفوز، لافتًا إلى أن الزمالك يملك فريقًا محترمًا ولكن هذا الجيل لم يؤد ما عليه.





واستكمل موسى: «كنت أتمنى نهنئ الزمالك ولكنه تعرض لهزيمة»، مضيفا: «مش دول لاعبي الزمالك اللي كانوا بيلعبوا، معندهمش روح ولا تجانس، واللي بياخد فلوس المفروض يشتغل».





وأشار إلى أن فرص الزمالك باتت صعبة أو مستحيلة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين، مؤكدا أن تأهل الزمالك يحتاج لمعجزة وهذا وارد في كرة القدم.



