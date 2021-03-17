سامية الأطرش: شخصية الأمير هاري ضعيفة وينقاد وراء ميجان

قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، أنها من وجهة نظرها تعتبر ميجان ميركل زوجة الأمير هاري نرجسية حيث استطاعت الوصول إلى القصر الملكي البريطاني والزواج بهاري والسيطرة عليه سيطرة كاملة، حيث إن شخصيته ضعيفه وينقاد وراء زوجته، مضيفة أن ميجان مجرد ممثلة ولا تلتزم بالتقاليد الملكية بينما هاري هو من عليه إلقاء اللوم لأنه تربى منذ الصغر بين التقاليد والأعراف الملكية.

وأضافت سامية الأطرش خلال مداخلة بالفيديو ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه طبقًا لباحثة ومتابعة للأسرة الملكية التي عرضت حوارهما مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري مع اختصاصي نفسي وأكد لها بأنهما مرضى نفسيين من تعابيرهما وحركات أيديهما وحالتهما تثير الشفقة، منوهة إلى أنه في حد علمها لم تحدث حادثة كهذه من قبل.



