Advertisements

سامية الأطرش: شخصية الأمير هاري ضعيفة وينقاد وراء ميجان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:38 ص
الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان
داليا الحسين
Advertisements
قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، أنها من وجهة نظرها تعتبر ميجان ميركل زوجة الأمير هاري نرجسية حيث استطاعت الوصول إلى القصر الملكي البريطاني والزواج بهاري والسيطرة عليه سيطرة كاملة، حيث إن شخصيته ضعيفه وينقاد وراء زوجته، مضيفة أن ميجان مجرد ممثلة ولا تلتزم بالتقاليد الملكية بينما هاري هو من عليه إلقاء اللوم لأنه تربى منذ الصغر بين التقاليد والأعراف الملكية.

وأضافت سامية الأطرش خلال مداخلة بالفيديو ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه طبقًا لباحثة ومتابعة للأسرة الملكية التي عرضت حوارهما مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري مع اختصاصي نفسي وأكد لها بأنهما مرضى نفسيين من تعابيرهما وحركات أيديهما وحالتهما تثير الشفقة، منوهة إلى أنه في حد علمها لم تحدث حادثة كهذه من قبل.

وأشارت إلى أن الأمير ويليام شقيق هاري صدم من حوار الأخير وأخبر الصحفيين بأنه سيحاول مهاتفة أخيه، مشيدة ببيان الملكة إليزابيث عن أسفها لما حدث لميجان ومحاولتها حل المشكلة أسريًا بدون ضوضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميجان بوابة الفجر الفجر الأمير هاري

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ يوم

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 17 ساعة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

والد ميجان ماركل آخر من يعلم بخبر حملها

على غرار طريقة الأمير هاري وميجان.. "اعرف إزاي تعامل المدام"

كيف أساءت ميجان ماركل للقواعد الملكية؟

الملكة إليزابيث تعلن انها فخورة بميجان ماركل لهذا السبب

خبير ملكي: البريطانيون سيظلون يدفعون من أموالهم لحراسة هاري وميجان

عمرو أديب: "الأمير هاري وميجان حياتهم هتبقى ضنك" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار