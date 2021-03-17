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نجم الزمالك يصب غضبه على كارتيرون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
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أبدى عصام مرعي نجم الزمالك السابق غضبه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بشأن تراجع الحالة الفنية والبدنية للاعبين وهو ما يُعد إساءة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : عودة باتريس كارتيرون لم تكن الخيار الأمثل للزمالك في هذا التوقيت ، فهو مدرب متواضع وأخذ أكبر من حجمه ، كما أنه نجح في ولايته الأولى بسبب مجلس الإدارة السابق للنادي الذي أتاح له جميع مقومات النجاح ووفر له كل الإمكانيات الفنية و المادية .

واختتم مرعي : الإدارة الحالية للزمالك أخطأت برحيل العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، مثل محمد أوناجم الذي كان أحد الأوراق الرابحة للفريق .

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