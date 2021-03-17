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بنيولوك جديد.. سهير رمزي تفاجئ جمهورها فى أحدث ظهور لها
الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:46 ص
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة سهير رمزي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومن أبرز التعليقات التى لاقتها الصورة: "جميلة كعادتك"، "ماشاء آلله"، "منورة الدنيا".
يذكر أن سهير رمزى ارتدت الحجاب واعتزلت الفن عام 1993، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.
وكانت آخر أعمالها هو مسلسل " قصر العشاق "، والذى شارك فى بطولته كل من عزت العلايلى وبوسى ورانيا فريد شوقي وخالد زكي.
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