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عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق بشكل طبيعي في التدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقررة إقامتها أحد يومي ٢ أو 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الزمالك بهدف نظيف أمام الترجي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من عمر المباراة عبر الليبي حمدو الهوني نجم الترجي، بعد استلم كرة وسددها بشكل رائع في شباك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس القلعة البيضاء والذي فشل في التصدي لها.

بهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين فقط في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر الذي يمتلك في جعبته 8 نقاط، وباتت فرصة الفريق الأبيض في التأهل للدور المقبل شبه مستحيلة.

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