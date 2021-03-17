مصطفى الفقي: حقوق الإنسان ليست سياسية فقط

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن البيان الصادر من 31 دولة عن حقوق الإنسان في مصر افتراء ومحاولة تشويه لصورة مصر، مؤكدًا أنه لا يمكن تعميم الحوادث الفردية التي بها خروقات لحقوق الإنسان باعتبارها وضعًا عامًا.





وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة التي أصدرت البيان بشأن حقوق الإنسان في مصر لم تراع ظروف البلد وخاصة مواجهة الإرهاب.



