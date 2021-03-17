هل سنتخلى عن الكمامة بعد تلقي لقاح كورونا؟.. رئيس قسم المناعة والحساسية يجبب (فيديو)

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، على إمكانية التخلي عن ارتداء الكمامة بعد الحصول على لقاح كورونا، قائلًا: "ارتداء الكمامة ضروي، حتى بعد الحصول على اللقاح، لأن اللقاحات لا تعني الحوصل على مناعة من الفيروس بنسبة 100% من الإصابة"





وتابع "حداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن اللقاحات تمتع الإصابة بنسبة تتراوح ما بين 70 لـ80، وهذا يعني ان الشخص الحاصل على اللقاح معرض للإصابة بنسبة ما، وفي حال الإصابة فاللقاح سيمنع من حدوث المضاعفات بنسبة 100%.



