Advertisements

هل سنتخلى عن الكمامة بعد تلقي لقاح كورونا؟.. رئيس قسم المناعة والحساسية يجبب (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، على إمكانية التخلي عن ارتداء الكمامة بعد الحصول على لقاح كورونا، قائلًا: "ارتداء الكمامة ضروي، حتى بعد الحصول على اللقاح، لأن اللقاحات لا تعني الحوصل على مناعة من الفيروس بنسبة 100% من الإصابة"

وتابع "حداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن اللقاحات تمتع الإصابة بنسبة تتراوح ما بين 70 لـ80، وهذا يعني ان الشخص الحاصل على اللقاح معرض للإصابة بنسبة ما، وفي حال الإصابة فاللقاح سيمنع من حدوث المضاعفات بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الشخص الذي حصل على لقاح قد يصاب بدون أي أعراض، وبالتالي قد يكون ناقل للفيروس، لذلك ارتداء الكمامة في هذه الحالي يحمي من انتقال العدوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

المصل واللقاح: بلازما المتعافين ليست العلاج النهائي لكورونا

تحذير مهم من "المصل واللقاح" للمواطنين بشأن كورونا

استشاري المناعة: جميع اللقاحات متساوية في نسب الأمان وتختلف في الفاعلية والتركيب

حوار| أمجد الحداد: هناك ثبات في إصابات كورونا بمصر.. وبعض المتوفين بتجارب فايزر لم يتلقوا اللقاح

المصل واللقاح عن إصابات كورونا: أصبحت بالحجم العائلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار