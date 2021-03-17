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ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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سخر الإعلامي أحمد حسام ميدو، من مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تعاقد معه الأبيض لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي على سبيل الإعارة، في يناير الماضي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك قام ببيع مصطفى محمد وتعاقد مع لاعبين، أحدهما لا يحق له المشاركة في إفريقيا «سيف الدين الجزيري»، والثاني أصغر لاعب في الفريق أفضل منه «مروان حمدي»".

واستكمل، "أشرف قاسم لم يكن يعلم أي شئ عن بدائل مصطفى محمد، وأتمنى أن يخرج في أسرع وقت ويعلن الحقيقة ".

وأضاف، "رحيل جايمي باتشيكو في هذا التوقيت، واختيار بدائل مصطفى محمد، واتخاذ تلك القرارات دون العودة لخبراء كرة قدم جرائم كروية".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء.

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