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مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:21 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك دول لديها خروقات أكثر من مصر في ملف حقوق الإنسان ولا أحد يتحدث عنها، لافتًا إلى أن البيان الصادر من الدول بشأن حقوق الإنسان محاولة لـ لي ذراعها وتعويق نهضتها وإخضاعها لأهدافهم.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن أغلبية الموقعين على بيان حقوق الإنسان ضد مصر لا يعرفون شيئًا عن الوضع في مصر.

وشدد على أنه لا بد من الرد على البيان الصادر من بعض الدول بشأن حقوق الإنسان بإبراز الإيجابيات مثل كيف أصبحت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وبناء الكنائس.

وتابع: "لا يجب أن نشعر بالذعر من بيان بعض الدول بشأن حقوق الإنسان في مصر، حيث أن حقوق الإنسان أصبحت مفهومًا يستخدمه البعض عند اللزوم"، لافتًا إلى أن توقيت البيان الصادر عن عدة دول عن حقوق الإنسان في مصر له مغزى يتواكب مع إدارة أمريكية جديدة من أجل الضغط على مصر، مؤكدًا أن مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حق الإنسان في الحياة الكريمة.

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