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صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الراقصة صافينار، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت صافيناز صور جديدة لها، عبر خاصية استورى بحسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صافينار وهى تؤدى تمارين رياضية فى إحدى صالات الجيم، مرتدية "بدى" باللون الأسود وبنطال ليجن بنفس اللون، ورفعت شعرها الأسود للخلف وماكياج ناعم.

يذكر أن أحدث أعمال صافينار مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016
صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)
صافيناز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها (صور)

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