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مصطفى الفقي يكشف سر تودد تركيا لمصر (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:29 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مغازلة تركيا لمصر تأتي في ظل إدارة أمريكية جديدة لن تدلل أردوغان مثلما كانت تفعل الإدارة السابقة، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية بدأت تستفيق ضد تركيا.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جزء من المغازلة التركية لمصر يرجع إلى خسارة أنقرة لشريك اقتصادي مهم مثل القاهرة، متابعًا: "تركيا التي كانت تصور أنها حاجز الصد ضد عبور اللاجئين إلى أوربا ثبت أنها تحمي الإرهاب".

وأشار إلى أن مصر لم تنهار بعد توتر العلاقات مع تركيا، وأن الدنيا لم تظلم بعد أن توترت العلاقات بين مصر وتركيا، لافتًا إلى أن تركيا خسرت المعركة في ليبيا سياسيًا، بالإضافة إلى أن المصالحة القطرية الخليجية شكلت ضغطًا عليها.

وتابع: "لا بد من تقنين العلاقات مع تركيا، ولا يجب أن نكون معادين لها"، مؤكدًا أن تركيا لم تحقق شيئًا في عدائها ضد مصر، فالنظام المصري يزداد رسوخًا، وأن مغازلتها لمصر قد يكون بسبب اكتشافها خطئًا لعدائها للقاهرة.

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مصطفى الفقي مصر تركيا الفجر

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