ئيس المستثمرين يُقسم على الهواء بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.. ويؤكد: هنفرح سيادة الرئيس(فيديو)

اكد محرم فؤاد، رئيس اتحاد المستثمرين المصرين، على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه لـ2400 جنيه، قائلًا: " والله العظيم كل الناس هتلتزم بالحد الأدنى الجديد للأجور، خلاف بعض المصانع الصغيرة المتعثرة".



وتابع "فؤاد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "القطاع الخاص هينفذ الحد الأدني ، وهنفرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان لدينا قطاع خاص قوي، لازم سيادة الرئيس يعرف أننا نقف في ظهره".



ولفت إلى أن اتحاد المستثمرين سيعلن عن تطبيق الحد الأدني خلال أسبوع ، معقبًا: "هنتحمل، وهنطبق الحد الأدني للأجور لـ2400 جنيه".

