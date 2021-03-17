متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

قال الدكتور حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء العديد من المشروعات مثل مجمع انتاج البنزين في أسيوط، خلاف مجتمع لإنتاج السولار الذي بدأ مؤخرًا.



وتابع "عبد العزيز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل من السولار والبنزين في عام 2023، معقبًا: " مش هنستورد بنزين ولا سولار تاني".



وأشار إلى أن مصر تستورد الآن جزء من البنزين والسولار لتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن مصر طرحت مناطق بكر للبحث عن الغاز والبترول في غرب المتوسط، وتقدمت العديد من الشركات العالمية الكبرى للعمل في هذ المنطقة.

