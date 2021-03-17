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ميدو يطالب وزير الرياضة بالتدخل لإنقاذ الزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن السبب الحقيقي وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدريب الزمالك، هو الأمور المادية، وليس أزمة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق كما يروج، فيما طالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كارتيرون رحل عن الزمالك بسبب الأموال وليس بسبب مشاكل مع مرتضي منصور «متضحكوش علينا»، وكذلك لم يضحي من أجل العودة للزمالك كما أوضح وكيله، التعاون كان سوف يقوم بإقالته".

وطالب ميدو، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتحقيق مع اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك وكيفية إدارتها لشؤون فريق كرة القدم.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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